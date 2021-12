Nuove aperture in centro storico, Eurochocolate apre il negozio in Corso Vannucci

Eurochocolate apre un nuovo negozio in Corso Vannucci, al civico 2. Inaugurazione l'8 dicembre. E' il terzo. "Dopo l’apertura, in Piazza IV Novembre 7, del primo Flag Store di Eurochocolate dedicato ai prodotti di Costruttori di Dolcezze, avvenuta il 12 Ottobre del 2012 e la successiva apertura, nel Novembre 2019, del secondo negozio sempre a firma Eurochocolate in Piazza IV Novembre 28, ma in questo caso con protagonista il brand Perugina - scrive Eurochocolate - , ecco il negozio dedicato alle aziende del Distretto del Cioccolato di Perugia".

E ancora: "Queste le prime aziende protagoniste nel nuovo punto vendita: Be Well, Costruttori di Dolcezze, Dulcinea, La Perugia del Cioccolato, Ellegi, Milepi, Nicola Maramigi, Terre Umbre e Vetusta Nursia. Uno spazio significativo sarà dedicato anche ai Baci Perugina".

E il patron lancia una proposta. “Da quando siamo protagonisti con le nostre attività in questa straordinaria Piazza IV Novembre - spiega Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate - non smettiamo mai di pensare a quanto siamo fortunati nel poter lavorare in questo scrigno di storia e arte che proprio in questo periodo, grazie anche all’intervento di straordinari mecenati, è al centro di importanti lavori di restauro, sia presso la Cattedrale di San Lorenzo che presso Palazzo dei Priori. Bene, nel nostro piccolo, vogliamo rilanciare e quindi supportare concretamente l’idea di candidare questo luogo a Patrimonio Unesco perché di sicuro ha tutte le caratteristiche per raggiungere questo importante traguardo. Un traguardo che permetterebbe alla nostra bellissima città di entrare a far parte, con un sito esclusivo dedicato, di un circuito che in altri territori ha già dimostrato di produrre importanti ricadute”.