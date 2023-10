Eurochocolate, la dolce invasione prosegue a tutto cacao e cioccolato: i nuovi laboratori del gusto

Le terza intensa giornata di Eurochocolate, in corso a Umbriafiere fino a Domenica 22 Ottobre, prosegue all’insegna dei sold out: dopo il successo di ieri per l’attesissimo Ernst Knam, posti a sedere già al completo da giorni, infatti, anche per il live show di Francesco Aquila, vincitore dell’edizione 2021 di MasterChef Italia, in programma oggi pomeriggio sul palco dei Cooking Show.

Particolarmente apprezzati anche gli appuntamenti quotidiani firmati Cacao Solution con Gelato Contemporaneo (GeCo) nell’ambito della sezione Choco Trip dedicata ai migliori produttori di cacao nel mondo. A Eurochocolate, GeCo ha scelto infatti di cogliere due importanti opportunità: la prima è quella di mettere in contatto i gelatieri con chi coltiva la materia prima testando varietà e profili aromatici dei diversi paesi del cacao, mentre la seconda è, per i maestri gelatieri, quella di uscire fuori dai laboratori e dalle associazioni di categoria per dialogare con il grande pubblico, in maniera diretta e diffusa, sulla bellezza e la complessità del loro essere puri artigiani. Ieri con Maria Fernanda Di Giacobbe e Luca Bernardini il pubblico è stato guidato in un dolce viaggio che è partito dal Giappone per arrivare nelle meravigliose spiagge del Venezuela. Qui, la massa di cacao del Carabobo ha incontrato la piacevole acidità dello juzu e il sapore lievemente affumicato del tè nero tostato dando vita a un esclusivo dessert.

Oggi pomeriggio toccherà ai maestri milazzesi Rosario D’Angelo ed Elisa Chillemi che, in collaborazione con Brigitte Laliberté di Cacao of Excellence, racconteranno attraverso un imperdibile percorso degustativo come declinare in gelato i migliori cacao del mondo, cercando di preservarne al massimo il patrimonio aromatico. Domani, sempre alle ore 16, spazio invece a Francesco Dioletta e Cacao Motum: ogni settembre Francesco Dioletta è infatti solito salutare l’estate proponendo al banco della gelateria un percorso sensoriale nei territori del cacao realizzando ogni giorno, per un intero mese, una versione diversa di gelato al cioccolato, giocando su abbinamenti e tipologie di cacao. Ad Eurochocolate, accompagnato da Beatrice Rosa, offrirà al pubblico un goloso assaggio.

Ad arricchire il fitto calendario dei live show anche la presenza di 6 Maestri APEI-Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana. Infatti, grazie alla rinnovata collaborazione con l’associazione fondata da Iginio Massari e Gino Fabbri che raccoglie le migliori professionalità e le eccellenze più esclusive della pasticceria e del mondo del dolce, ad avvicendarsi sul palco da domani 16 Ottobre e fino a Domenica 22 Ottobre, alle ore 12, saranno Eugenio Morrone, Francesco Elmi, Salvatore Varriale, Denis Buosi, Paolo Staccoli e Francesco Mastroianni.

E ancora: grazie al Progetto firmato dalla Regione Umbria - Autorità di Gestione del Complemento di Sviluppo Rurale, riprenderanno da domani per proseguire fino a Domenica 22 Ottobre, sempre alle ore 14, gli appuntamenti con Le ricette di Ivan, in compagnia dello chef Ivan Alunni Pasquali pronto a portare sul palco del Cooking Show curiose ricette in cui la golosità del cioccolato incontrerà i prodotti agroalimentari tipici dell’Umbria.

La Regione Umbria - Autorità di Gestione del Complemento di Sviluppo Rurale è presente a Eurochocolate con diverse iniziative tra cui lo spazio dedicato al progetto Angolo di Campo e all’esposizione delle 60 foto vincitrici. E ancora, con il circuito della ristorazione tipica GUSTUM - Gusto, Unicità, Storia e Tradizioni Umbre, in evento per la promozione del “buon vivere” umbro. Il goloso appuntamento di Umbriafiere è infatti l’occasione ideale per far conoscere al grande pubblico le 45 imprese locali tra ristoranti tipici, aziende agricole con agriturismo, piccoli produttori artigiani e punti vendita con degustazione, che hanno aderito al disciplinare di Gustum e che si caratterizzano per l’eticità e la sostenibilità dell’attività imprenditoriale, la sicurezza alimentare e un servizio di accoglienza professionale e curato. Oltre allo spazio espositivo Gustum, una seconda presentazione del progetto è in programma per Sabato 21 Ottobre alle ore 9.30 nell’area Cooking Show. GUSTUM è promosso da GAL Alta Umbria, GAL Media Valle del Tevere, GAL Trasimeno-Orvietano, GAL Valle Umbra Sibillini, Confcommercio Umbria, CIA Umbria con la collaborazione di Euromedia.

Prosegue l’invasione di golosi al Chocolate Show, il padiglione destinato alla vasta proposta di prodotti in vendita, per un totale di 153 aziende e circa 5.000 referenze, a partire dalla nuova creazione firmata Costruttori di Dolcezze, Rompere in caso di astinenza: l’originale tavoletta composta da una romantica composizione di cuori in cioccolato e abbinata a un simpatico martelletto da sfoderare all’occorrenza per compensare repentine carenze d’affetto. Successo anche per la dolcissima e imponente Italia del Cioccolato lunga oltre 13 metri, dedicata alle principali eccellenze del cioccolato Made in Italy, con un’area riservata al distretto piemontese - patria del celebre Gianduiotto - e uno spazio che vedrà protagonista il Cioccolato di Modica.

Gettonatissime, nel padiglione Funny Chocolate, sia la golosa sosta a base di ChocoPizza, con la possibilità di sceglierne la base in cioccolato e gli ingredienti più sfiziosi, che la Pasta al Cacao, cucinata in evento per imperdibili degustazioni pronte a deliziare anche i chocolover più esigenti: la preparazione delle esclusive ricette, pensate per esaltare l’originale abbinamento con la pasta al cacao, è affidata allo Chef Giuliano Viaggi, tutti i giorni, alle ore 12 presso l’Area ChocoPasta.

Riprendono da domani mattina anche le tante le opportunità formative e laboratoriali riservate alle scuole, con un’offerta ludico-didattica appositamente pensata per i giovani golosi, che spazia dal Choco Lab al Tree to Bar fino alla coinvolgente scoperta del padiglione Funny Chocolate.

L’energia di Eurochocolate prosegue fino al 22 Ottobre!