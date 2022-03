Eurochocolate torna a Perugia, scatta l'ordinanza: tutte le modifiche al traffico

Eurochocolate torna a Perugia per l'edizione di primavera, scatta l'ordinanza per le modifiche alla viabilità a Borgo XX Giugno e corso Cavour.

Con il provvedimento 320 del 22 marzo, spiega il Comune in una nota, "nei giorni 26 e 27 marzo, 2 e 3 aprile 2022, dalle 8 alle 24, vengono adottati, per motivi di sicurezza pubblica e sicurezza della circolazione, i seguenti provvedimenti in materia di circolazione: divieto di transito a tutti i veicoli in Corso Cavour, nel tratto compreso fra Via Marconi e Borgo XX Giugno; divieto di transito a tutti i veicoli in Borgo XX Giugno, nel tratto compreso fra Corso Cavour e Via Madonna di Braccio; divieto di transito in Via Bonfigli, nel tratto compreso fra Via San Girolamo e Borgo XX Giugno; divieto di transito a tutti i veicoli in Borgo XX Giugno, nel tratto compreso fra Via Madonna di Brac­cio e Via Romana".

Ci sono anche delle deroghe. Nell'ordinanza firmata da Nicoletta Caponi si legge che "sono autorizzati al transito i veicoli muniti di contrassegno disabili, i veicoli diretti ai luoghi di cura, i veicoli di soccorso e pubblico interesse, i veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico, i veicoli dei residenti nelle aree interdette e i veicoli diretti agli alberghi. Le categorie sopra indicate saranno autorizzate al transito fino a che le condizioni di sicurezza pubblica e sicurezza della circolazione lo consentiranno". I veicoli di soccorso e pubblico interesse "sono autorizzati al transito anche nel tratto compreso fra Via Madonna di Brac­cio e Via Romana".

L’ordinanza 296 del 16 marzo, invece, prevede "la soppressione di alcuni stalli in borgo XX giugno al fine di consentire la sosta dei mezzi per l’installazione di strutture, mezzi di soccorso e mezzi di presidio dell’evento".

Dal 18 al 24 marzo, spiega il Comune di Perugia, "divieto di sosta con rimozione in Borgo XX giugno nel tratto interessato dall’occupazione sottostante il civico 74 sul lato sinistro secondo il senso di marcia; divieto di sosta con rimozione in Borgo XX giugno, nel tratto in prossimità del monumento del Frontone all’interno dell’area delimitata non bitumata utilizzata a parcheggio".

Dal 25 marzo al 4 aprile "divieto di sosta con rimozione in Borgo XX giugno, all’interno dell’area delimitata non bitumata utilizzata a parcheggio compresa tra via Madonna di Braccio e l’area interdetta alla circolazione antistante i giardini del Frontone, lato destro secondo il senso di marcia". L'ordinanza dispone anche l’obbligo agli organizzatori "di apporre idonea segnaletica indicante i provvedimenti di cui ai punti precedenti con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio delle singole occupazioni".