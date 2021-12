Eurochocolate 2022, l'annuncio: "L'edizione di ottobre salta". Verità o gioco di parole?

"Eurochocolate 2022, l'edizione di ottobre salta. Confermata l'edizione di marzo". Giusto due righe, in un invito alla conferenza stampa per il 22 dicembre in cui 'verranno illustrate le motivazioni'. Sul finire di ottobre era stato annunciato il ritorno di Eurochocholate in centro a Perugia - dopo l'edizione speciale a Bastia Umbria - per la primavera. " "Sarà una "Perugia a passo d'uovo" quella che aspetterà dal 24 al 27 Marzo 2022 i tanti fan di Eurochocolate", avevano spiegato dalla kermesse.

E l'edizione a Bastia Umbra? "Per quanto riguarda le decisioni relative alla scelta del format che caratterizzerà invece l'edizione di Ottobre 2022, in programma dal 14 al 23 Ottobre - aveva spiegato Eugenio Guarducci il 26 ottobre - dovremo attendere alcune settimane durante le quali ci confronteremo in primis con le istituzioni locali e quindi con le aziende e gli sponsor presenti in questa edizione appena conclusa a Umbriafiere. Un’edizione che ha fatto registrare un indiscutibile apprezzamento da parte del pubblico premiando non solo la nostra coraggiosa scelta, ma anche continuando a garantire ai comprensori turistici limitrofi una straordinaria ricaduta economica".

Così si arriva al nuovo colpo di scena: "Eurochocolate 2022, l'edizione di ottobre salta". Non annullata o rinviata, ma 'salta'. Verità o gioco di parole?