INVIATO CITTADINO Eurochocolate: inaugurato il Generale della Cioccolata di MaMo

Eurochocolate. Inaugurato il Generale della Cioccolata di MaMo. Un’opera con richiamo alla fortunata icona che ha trionfato a Umbria Jazz, portando sugli allori il nome del geniale creativo perugino.

Come non ricordare l’immagine che fece gridare allo scandalo i puristi dell’originalità i quali si peritarono di additare quell’opera come una rimasticatura di Enrico Baj?

Ebbene, costoro – anziché nuocergli – hanno semplicemente fatto da cassa di risonanza, fornendo credito a MaMo la cui opera è stata indossata con orgoglio da Carlo Pagnotta, come da Gino Paoli o Danilo Rea.

A proposito di richiami, non è ancora sopita la polemica sullo spruzzone allo champagne, installazione di via Mazzini, che mosse il limaccioso mondo della politica facendogli cogliere al volo l’occasione per una polemica di panna montata. Ebbene, stavolta si sarebbe potuta “varare” la nave di Eurochocolate rompendo la classica bottiglia di champagne targata Mamo.

Ma così non è stato. Infatti l’artista e il non meno creativo architetto della cioccolata hanno pensato bene di varare la Kermesse svuotando contro una parete un secchio di cioccolato liquido dal recipiente targato Mamo.

In realtà il liquido era una vernice marrone. Ma l’effetto è stato assicurato. Come sempre accade con le creazioni di Mamo.