Sala dei Notari. Guest star Luana Cenciaioli. L’Etrusco tira forte e la Perugia archeologica ha un fascino irresistibile.

Sotto i riflettori l’archeologa Luana Cenciaioli e la sua summa di scienza e sentimento “Perugia etrusca e romana. Archeologia di un territorio”. Partecipata presentazione, organizzata dal Soroptimist e coordinata da Gabrielle Agnusdei. Con un affettuoso fuori programma musicale, offerto dai ragazzi di Assiomi (Associazione Italiana Musica d’Insieme).

“Un’opera che è la sintesi di una vita al servizio della cultura e del dovere di custodia”, chiosa l’Assessore alla Cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano. Il quale è anche autore di una raffinata introduzione ove ricorda Galileo Guazzaroni e il suo “La più bella tra le città minori (Perugia)” in cui alla Vetusta viene riconosciuto il pregio del “fascino arcano” che l’avvolge [la recensione a breve nella rubrica LETTI PER VOI].

Il libro di Luana era già stato presentato il 23 ottobre, al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, da Maria Angela Turchetti e Simonetta Stopponi, accreditate addette ai lavori. Ma ha fatto ancora il pieno nella massima sala istituzionale cittadina.

Il compito della presentazione ufficiale a Francesco Roncalli di Montoro, figura di prestigio internazionale. Avvalendosi di uno slide molto efficace, l’etruscologo ha parlato di una situazione di straordinaria complessità sul piano sincronico e diacronico. Merito di Luana, fra gli altri, quello di aver saputo sapientemente intersecare la narrazione sigillando i frammenti e operando una ricostruzione completa e approfondita.

La scelta e lo scorrere delle immagini (a partire dal coperchio dell’urna cineraria di Aule Anei Marcna di Strozzacapponi) facilita l’esposizione. Che si dilata a macchia d’olio, con puntualizzazioni su singoli reperti di particolare interesse.