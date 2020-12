Le donne perugine si fa(ra)nno il bagno nel latte d’asina… come Poppea (fonte Plinio il Vecchio). Non è una battuta. Infatti saponette e bagnoschiuma (ma anche creme e accessori di bellezza) a base di latte d’asina sono reperibili in un negozio fresco d’apertura. Così recente che non ha nemmeno un nome. “Saranno i clienti ad attribuirglielo”, sostiene Philippe, il giovane francese che ha aperto bottega al civico 30 di via dei Priori, al pianterreno del palazzo della Società di Mutuo Soccorso, della quale è affittuario.

Ma un’ideuzza in testa, il giovane transalpino, già ce l’ha. Vorrebbe chiamare l’esercizio col titolo di un grande film: “L’empire de sens”, fra erotismo e seduzione. Sia chiaro: “sensi” inteso come percezione di odori e di sapori, frutto di saperi antichi. Come la favola che indica il latte d’asina quale sicuro elisir di bellezza. Tanto da essere usato da leggendarie ammaliatrici quali Poppea e Cleopatra

Ma non solo sapone: artigianale e fabbricato col latte delle quaranta asine di un’azienda sperduta fra i Pirenei. Con fotografie del luogo e delle “donatrici” di latte.

Nel negozio “innominato” si trovano foulard in seta, cachemire e altre raffinatezze. Tanto per dire: lampade in sale dell’Himalaya e foglie vere di croco.

Sempre per l’igiene e la cura della persona, saponi di Marsiglia e Aix en Provence, città gemellata con la Vetusta. Philippe, peraltro, faceva già a Perugia i mercatini di Natale come ambulante. E può contare su parte di quella clientela già fidelizzata.

Si annuncia, a breve, l’arrivo di oli essenziali per benessere e massaggio del corpo. Insomma: un modo per volersi bene, specie in giorni di festa come gli attuali.

In quel negozietto, tutto quanto fa buon vivere. I perugini “bon vivant” troveranno da Philippe prodotti di nicchia e cortesia.