Un'estate alternativa al Centro di formazione pastoriale della diocesi di Perugia

Un’estate alternativa, è quanto propone il Centro di formazione pastorale diocesano di Perugia-Città della Pieve, in collaborazione con la “Casa di preghiera Tabor” della Comunità Magnificat ad Agello di Magione (Perugia), a quanti vogliono rigenerare la propria fede o mettersi alla ricerca di Dio. Nei fine settimana dal 4 al 6, dall’11 al 13 e dal 25 al 27 agosto, si terranno tre incontri di preghiera, catechesi, meditazione della Parola, con celebrazioni ed adorazione eucaristica, in un clima familiare e di condivisione per riposarsi nel Signore e crescere nella comunione con Lui e con i fratelli.

Come partecipare all’“estate alternativa”. Attualmente sono circa cinquanta coloro che hanno accolto l’invito a vivere l’esperienza dell’“estate alternativa”, provenienti non solo dall’Umbria. Per prendere parte ai tre incontri si richiede la presenza continua e non è prevista una quota di partecipazione, ma una offerta libera, come per tutte le attività promosse dalla Comunità Magnificat, per contribuire alle spese di gestione di “Casa Tabor” (per info e prenotazioni contattare Rita Sateriale Orsini al 342 9318383).

Un sostegno a guarire dalle ferite della vita. Gli incontri in calendario trattano temi specifici presentati dal responsabile del CFP, don Luca Bartoccini, sacerdote perugino, biblista e teologo. "Il primo si conclude la domenica in cui la Chiesa celebra la trasfigurazione di Gesù – precisa don Bartoccini – un ritiro di guarigione dal titolo 'Che cosa vuoi che io ti faccia?', nel quale chiedere la grazia per guarire dalle ferite della vita e da tutto ciò che ci blocca nel cammino verso il Signore e verso una vita umana più piena".

Il secondo appuntamento "è un ritiro sull’evangelizzazione – spiega il responsabile del CFP – incentrato sul tema 'Una gioia da condividere. Evangelizzare: perché, chi, quando, dove, come'. Sono due giorni dove si rifletterà sul tema dell’evangelizzazione, a partire dalla Sacra Scrittura. Oltre a momenti di catechesi e condivisione, ci saranno prove pratiche di missione nella serata del sabato. I partecipanti saranno inviati a fare opera di evangelizzazione in alcuni luoghi del territorio di Agello".

Il terzo incontro, conclude don Bartoccini, "è un ritiro sulla Misericordia che viene riproposto da tempo a 'Casa Tabor', dal titolo: 'Raccontare l’Amore fin dove arriva la Misericordia di Dio'. Si tratta di un cammino attraverso la parola del Vangelo per scoprire come Dio rincorre l’uomo attraverso la sua Misericordia, come Cristo è venuto a raccontarci il volto misericordioso del Padre sia con i fatti che con le parole per poter scoprire come tutta la nostra vita è immersa nella Misericordia di Dio".