Estate 2023: da Perugia alla costa adriatica, il prezzo salato di una giornata al mare

Insieme all’aumento delle temperature cresce la voglia di una vacanza al mare, nel fine settimana le città si svuotano e i cittadini migrano verso la costa. Se non è possibile concedersi una lunga vacanza si parte solo per una giornata e le periferie e i centri storici restano silenziosi fino al calare del sole. Da Perugia zaino in spalle e si parte per la volta della costa adriatica, verso Civitanova Marche, in direzione delle spiagge del Conero oppure verso Rimini o Riccione.

Concedersi una giornata di relax durante l’alta stagione è decisamente poco abbordabile e se si sceglie la comodità diventa sempre più difficile unire la propria famiglia o i propri amici sotto l’ombrellone.

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori l’aumento dei costi degli stabilimenti balneari nel 2023, sale dell’11% in più rispetto la scorsa stagione. Cresce dunque il prezzo dei lettini e dell'ombrellone, sia per gli abbonamenti giornalieri che mensili, e l’aggravio colpisce anche bar e ristoranti dei lidi a causa dei rincari dell’energia.

Raggiungere la costa da Perugia diventa complicato se non si ha la macchina, i mezzi pubblici impiegano il doppio se non il triplo del tempo necessario per arrivare a destinazione e le tratte disponibili sono poche. Andare e tornare nella stessa giornata diventa, se non impossibile, estremamente faticoso e la vacanza si trasforma in un tour de force.

La meta marittima più vicina a Perugia è quella di Civitanova Marche, un’ora e quaranta di macchina, con una spesa per il carburante di circa 15 euro. Il prezzo di un ombrellone con due lettini varia dai 15 ai 25 euro giornalieri, bisogna però considerare che più ci si avvicina alla riva più il prezzo aumenta. I posti dove poter pranzare o cenare sono tanti, ma anche questi colpiti dall’inflazione aumentano i prezzi dei singoli piatti e addirittura del caffè. Per due persone, se non contiamo le spese aggiuntive, per una giornata al mare si spendono circa 90 euro.

Nei pressi della Riviera del Conero i prezzi aumentano. È il caso di Porto Recanati dove il costo giornaliero di un ombrellone con due lettini oscilla tra i 18 e i 25 euro e per arrivarci sono necessarie quasi due ore. La spiaggia di Portonovo, alle pendici del monte Conero, è una baia tanto bella quanto costosa. Da Perugia si impiegano 2 ore e 12 minuti passando per SS 77 della Val di Chienti, con un costo del carburante di 19 euro circa. Qui il prezzo di un ombrellone giornaliero con due lettini può variare dai 30 ai 50 euro in alta stagione. Se al prezzo dello stabilimento aggiungiamo anche quello del parcheggio per l’auto, che varia dai 15 euro al giorno ai 20 euro nel weekend, si arriva a spendere fino a 70 euro, pasti esclusi.

Anche sulla Riviera Romagnola le tariffe variano da zona in zona e per un ombrellone e due lettini a Riccione il prezzo parte da 35 euro.

Se pensiamo che anche per mangiare un gelato bisogna pagare il 20% in più rispetto all’anno passato forse non ci resta che optare per spiaggia libera e pranzo al sacco. Magari non è la scelta migliore ma è sicuramente la più economica.