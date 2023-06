Estate 2023 | Al Frontone torna dal 9 giugno il cinema sotto le stelle: tutte le novità

Arena cinematografica del Frontone. Molto più che quattro… GATTI. I Gatti, appunto: figli di Rita e di Peppino, oggi gestori, con Mauro, del Cinema Sant’Angelo di via Lucida, e con Mirko del Melies di via della Viola, 2. Mirko ha voluto vicino a sé Francesco Gatti, cugino, avvocato cinefilo figlio di Geri (Gerardo, figura prestigiosa del modo forense e peruginologo di lusso), a parlarci del nipote Federico, affetto dalla rara malattia di Lafora.

È la data dell’11 luglio la serata benefica in cui parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione “Malattie rare Mauro Baschirotto”. Ricordando la data del decesso di Peppino, indimenticabile amico, che strimpellava alla chitarra “Blue Moon”, con uno dei suoi sette figli alle percussioni, anche quando la malattia lo aveva indelebilmente segnato. Con Mirko anche Leonardo Varasano che elogia le tre serate col tema Perugia al centro e ricorda come il Frontone e il Meliès possano farci godere del valore aggiunto di luoghi di forte valore evocativo.

Dal canto suo, Francesco Pinelli, presidente dell’Associazione Porta Pesa-Borgo S. Antonio, parla dei locali dei Gatti come di “cinema dal volto umano”, in alternativa ai non-luoghi dei Blockbuster. Precisa che i Gatti sono Borgaroli: famiglia con peruginissime origini in via della Torricella. E si impegna a portare al Frontone una selezione di auto americane per evocare l’atmosfera da drive-in degli anni Cinquanta. Tante le collaborazioni. Anche con la scuola di ballo Happy Feet Swing Dance che proporrà danze ispirate alla pellicola. Dato che si aprirà (il 9 di questo mese) con ‘Grease/Brillantina’, a evocare climi e sapori d’antan. Al Frontone ci sarà anche dell’altro, sempre ispirato a musica e spettacolo. Ma sarà argomento di prossimi servizi. Basti, per ora, annunciare che si apre il 9 giugno.

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA --------> su www.cinegatti.it.

Agevolazioni straordinarie per film italiani ed europei (che sono poi la maggioranza) con biglietto a soli euro 3.50. Altri film a 5.50. Brochure reperibile un po’ ovunque, con disegni del fedelissimo grafico Francesco Capponi che sorride sornione. PS. Data l’importanza dell’annuncio, l’Inviato Cittadino è andato alla Conferenza Stampa indossando una cravatta rossa con ironici ranocchi. È un’eredità di Peppino. Amico indissolubilmente legato ad esperienze da “Nuovo Cinema Paradiso”.