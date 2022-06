ESTATE 2022 Ecco i centri estivi per bambini e ragazzi convenzionati con il Comune di Perugia: scopri l'offerta di ogni attività

E’ pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Perugia (www.comune.perugia.it) al seguente link https://www.comune.perugia.it/articoli/centri-estivi-2022-sostenuti-e- monitorati-dal-comune-di-perugia la lista dei centri estivi 2022 sostenuti e monitorati dal Comune di Perugia.In alcuni centri estivi è previsto, altresì, un servizio di trasporto per l’entrata e l’uscita (con punti di raccolta). Accedendo al link è possibile scaricare l’allegato con tutte le informazioni utili ed i numeri di telefono da chiamare per le iscrizioni. Come in precedenza comunicato, il Comune di Perugia aveva pubblicato tempo fa un avviso per raccogliere le adesioni dei centri estivi privati ai fini dell’erogazione di contributi finalizzati a sostenere le strutture che ospiteranno i bambini ed i ragazzi individuati dai

Servizi sociali del Comune di Perugia ed i ragazzi con disabilità indicati dalla Usl Umbria 1.