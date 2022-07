ESTATE 2022 | Cari genitori portate alla Galleria dell'Umbria i vostri bambini: la bellezza raccontate in semplicità dalla mitica Pimpa

Dopo la grande riapertura di inizio mese, la Galleria Nazionale dell'Umbria invita Pimpa, la dolce cagnolina a pois rossi, per accompagnare i più piccoli alla scoperta del museo, grazie alla guida intitolata Pimpa alla Galleria Nazionale dell’Umbria realizzata in collaborazione con Franco Cosimo Panini Editore. Un libro che unisce fotografia e fumetto, fantastico al reale, per una visita indimenticabile. Pimpa coinvolge i bambini in un viaggio nella storia mostrando loro importanti opere che spaziano dall’arte sacra del Medioevo al Contemporaneo e percorrendo tutte le nuove sezioni del museo alla scoperta di maestri come Gentile da Fabriano, Beato Angelico, Pietro della Francesca, Pietro Perugino, Pinturicchio, Gian Lorenzo Bernini, Pietro da Cortona sino ad Alberto Burri, Piero d’Orazio e Gerardo Dottori. Il percorso presenta tanti giochi e attività da fare sia direttamente al museo sia una volta tornati a casa.

L’approccio esperienziale infatti è studiato per stimolare l’osservazione e arricchire la visita attraverso giochi, curiosità e approfondimenti. All’interno inoltre si trovano adesivi, un memory da staccare, con il quale i bambini possono anche “assemblare” il loro personale polittico, e una sagoma di Pimpa per sperimentare la tecnica dello spolvero e imparare divertendosi. Pimpa nasce dall'immaginazione del fumettista Francesco Tullio-Altan il 13 luglio del 1975, quando compare per la prima volta nel numero 23 del Corriere del Piccoli, nel fumetto intitolato Pimpa e la luna.

Il personaggio vince numerosi premi come la Pulcinella d'oro nel 1997 per il miglior personaggio dell'anno al festival Cartoons on the bay oppure nel 2005 il Premio Andersen, uno dei più prestigiosi premi riconoscimenti italiani attribuiti ai migliori libri per ragazzi, ai loro autori, illustatori ed editori, come "personaggio dell'anno". Dal 2014 Pimpa accompagna i bambini alla scoperta di città e musei con il suo sguardo allegro e curioso: vieni infatti inaugurata la collana Le guide di Pimpa, ricca di storie, curiosità e soprattutto giochi.