Estate a Perugia, cinema all'aperto nei borghi e a Monteluce con l'arena itinerante: il programma delle 'Notti Magiche'

Già partite dall'inizio del mese le proiezioni al Frontone, arrivano ora quelle organizzate da PostModernissimo e Zenith ma anche il 'Cinema Méliès en plein air' in via della Viola

Dai borghi di Pila a Collestrada fino al quartiere di Monteluce: da luglio a settembre un'estate all'insegna del cinema all'aperto a Perugia. Già iniziate le proiezioni al Frontone, sono ora in arrivo il 'Cinema Méliès en plein air' organizzato da CineGatti in via della Viola (dal 25 giugno al 25 agosto) e le 'Notti Magiche' dell'arena itinerante organizzata dalle due sale del centro storico PostModernissimo e Zenith, con il contributo del Comune di Perugia e la collaborazione con associazioni locali (dall’1 luglio al 5 settembre).

'NOTTI MAGICHE', IL PROGRAMMA DELL'ARENA ITINERANTE

Tutto il meglio del cinema sperimentale, d’autore e indipendente, proiezioni di film ancora mai passati nei cinema cittadini e serate con ospiti straordinari, oltre ad iniziative speciali saranno, dunque, alcune delle offerte dell’estate perugina. “Dall’esperienza di successo dello scorso anno, con la quale eravamo stati tra le prime città a riportare il cinema all’aperto - commenta Leonardo Varasano, assessore comunale alla Cultura - siamo partiti per questa seconda edizione, capendo quali erano stati, i punti di forza e quelli di debolezza. Tra i primi senza dubbio vi è la grande varietà dell’offerta così come i contesti in cui avvengono le proiezioni. Quest’anno abbiamo scelto di allungare il periodo, andando a coprire tutta l’estate".

L'amministrazione ha voluto "coinvolgere tutto il territorio - spiega ancora Varasano -, andando a intercettare anche appassionati da altre aree limitrofe alla città, scegliendo location meravigliose come il Parco dell’Arringatore di Pila o il Borgo di Collestrada, per chiudere in Piazza Cecilia Coppoli a Monteluce, un’area che ci sta molto a cuore e che vogliamo fare in modo che torni a vivere. Il nostro intento - ha concluso- è anche quello di arricchire ulteriormente l’offerta con appuntamenti pomeridiani che possano essere di supporto alle proiezioni, che saranno annunciati a breve, con il coinvolgimento anche di altre realtà locali.”

Continua a leggere >>>