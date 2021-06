Perugia, centri estivi per bambini e ragazzi: l'elenco completo e le modalità d'iscrizione

Con la fine della scuola e l'arrivo dell'estate anche quest’anno a Perugia sono diverse le attività promosse da oratori, associazioni culturali e sportive, cooperative sociali, società, fondazioni o servizi per l’infanzia, con varie proposte volte ad offrire ai bambini e ai ragazzi opportunità di incontro e di gioco, esperienze mai così indispensabili per la loro salute psicofisica come in questo periodo segnato dall'emergenza coronavirus.

Dopo aver raccolto, nel rispetto dell’Ordinanza del Ministero della Salute, le diverse adesioni e comunicazioni di avvio dell’attività da parte dei gestori, il Comune ha pubblicato l’elenco completo (che sarà aggiornato settimanalmente) delle strutture che ospitano centri estivi, con le relative modalità di iscrizione e partecipazione.

PERUGIA, L'ELENCO DEI CENTRI ESTIVI 2021

"La Regione Umbria - spiega poi l'amminisrazione comunale perugina - emanerà un apposito bando per l’erogazione di sussidi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai Centri estivi 2021. Le informazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione dell’Umbria. Il Comune, dal canto suo, si è impegnato a facilitare la frequenza di minori con disabilità segnalati dalla ASL e di quelli presi in carico dai Servizi sociali, riconoscendo apposite esenzioni per il pagamento della retta di frequenza".