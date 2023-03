Cinque chilometri di escursionismo pedestre da Perugia alle pendici del Tezio: ecco ‘l girellin de le Colognolette dell'Aiser

L’AISER annuncia, per domani 12 marzo, ‘l girellin de le Colognolette, 5 chilometri (Perugia – pendici del Monte Tezio) di escursionismo pedestre.

Finita la pandemia, rinnovate le tessere, è tempo arrivare al Pam di San Marco (“vicin ta la villa de Terribilino”) e di mettere le gambe in spalla per la chiesa parrocchiale di Canneto e oltre.

Una sgambata di difficoltà E 1, per in dislivello di 180 metri, un quota compresa fra 300 e 500, un percorso da compiere in circa tre ore.

Scrive Francesco Porzi (già editore e poeta con lo pseudonimo di Checco Ione): “Siamo in Marzo, dunque gamba, fiato, salute e … giacca a vento adeguate”.

Aggiunge: “Inoltre, zaino (non vuoto), scarponi, cuffia, bavero, occhiali, guanti, cibarie e bevande (si volete magnè) e … ricambi.

Avviso agli aderenti: “Non si accettano reclami… nemmeno dagli eredi”.

Impossibile dire di no. Chi ci sta chiami Alma al 328 2099524.

AVVERTENZA: Durante l’escursione, la lingua ufficiale è… il perugino!