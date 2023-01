Esame da avvocato, due commissioni al lavoro: si cominicia il 28 febbraio

Pubblicato il calendario delle prove d'esame per l'abilitazione professionale per gli aspiranti avvocati. Sono due le commissioni con due sessioni giornaliere: 3 candidati alla mattina, a partire dalle ore 9, e due al pomeriggio dalle ore 14.30.

La Corte di appello di Perugia è abbinata alla Corte di appello di Trieste. L'inizio delle prove è fissato per martedì 28 febbraio

MARTEDI' 28/02/2023 I COMMISSIONE

MERCOLEDI' 01/03/2023 II COMMISSIONE

GIOVEDI' 02/03/2023 II COMMISSIONE

MARTEDI' 07/03/2023 I COMMISSIONE

MERCOLEDI' 08/03/2023 II COMMISSIONE

GIOVEDI' 09/03/2023 I COMMISSIONE

MARTEDI' 14/03/2023 I COMMISSIONE

MERCOLEDI' 15/03/2023 II COMMISSIONE

GIOVEDI' 16/03/2023 II COMMISSIONE

MARTEDI' 21/03/2023 I COMMISSIONE

MERCOLEDI' 22/03/2023 II COMMISSIONE

GIOVEDI' 23/03/2023 I COMMISSIONE

MARTEDI' 28/03/2023 I COMMISSIONE

MERCOLEDI' 29/03/2023 II COMMISSIONE

GIOVEDI' 30/03/2023 II COMMISSIONE

MARTEDI' 04/04/2023 I COMMISSIONE

MERCOLEDI' 05/04/2023 II COMMISSIONE

GIOVEDI' 06/04/2023 I COMMISSIONE

MARTEDI' 18/04/2023 I COMMISSIONE

MERCOLEDI' 19/04/2023 II COMMISSIONE

GIOVEDI' 20/04/2023 II COMMISSIONE

MERCOLEDI' 26/04/2023 II COMMISSIONE

GIOVEDI' 27/04/2023 I COMMISSIONE

MARTEDI' 02/05/2023 I COMMISSIONE

MERCOLEDI' 03/05/2023 II COMMISSIONE

GIOVEDI' 04/05/2023 I COMMISSIONE

MARTEDI' 09/05/2023 II COMMISSIONE

MERCOLEDI' 10/05/2023 I COMMISSIONE

GIOVEDI' 11/05/2023 II COMMISSIONE

MARTEDI' 16/05/2023 I COMMISSIONE

MERCOLEDI' 17/05/2023 II COMMISSIONE

GIOVEDI' 18/05/2023 I COMMISSIONE

MARTEDI' 23/05/2023 I COMMISSIONE

MERCOLEDI' 24/05/2023 II COMMISISONE

GIOVEDI' 25/05/2023 II COMMISSIONE

MARTEDI' 30/05/2023 I COMMISSIONE

Per assistere alle sessioni e ricevere il link si prega di richiederlo inviando una mail all'indirizzo: esamiavvocato.ca.perugia@giustizia.it, specificando la Commissione di interesse, con almeno due giorni di anticipo. Il link rimane lo stesso e valido per tutta la durata della sessione.

Il collegamento dovrà avvenire entro le ore 8,45 del giorno dell'esame per permettere l'ammissione nella stanza virtuale di Teams e per non disturbare candidato e Commissioni durante la prova