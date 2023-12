Esame da avvocato, domani alla "Gonzaga" il primo scritto. Il messaggio del presidente Orlando: "Timori e speranze, ma siamo il baluardo della tutela dei diritti di tutti"

Iniziano domani, 12 dicembre 2023, gli esami per l’abilitazione alla professione forense per la sessione 2023 con la prima prova scritta che si svolgerà nei locali del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito presso la caserma "Gonzaga" di Foligno.

Gli elaborati dei candidati iscritti nel distretto della Corte di appello di Perugia saranno corretti dalla Corte di appello di Campobasso, mentre Perugia correggerà i compiti dei candidati di Trento.

A tutti i candidati ha voluto scrivere Carlo Orlando, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Perugia. Ecco il testo della lettera.

“Domani 12 dicembre avrà inizio l'esame per l'abilitazione forense 2023-24, con lo svolgimento della prima prova scritta. Come ogni anno in questi momenti si rinnovano i timori e le speranze di tanti praticanti che hanno impiegato molto del loro tempo per poter coltivare questa ambizione, dopo un percorso di studio e di pratica forense certamente impegnativo. Tutti noi avvocati abbiamo vissuto questi momenti, che ricordiamo con tenerezza e, talvolta, con nostalgia, ma che sono stati non solo un doveroso viatico per conseguire l'abilitazione, ma soprattutto si sono rivelati momenti formativi per le nostre persone, sia umanamente che a livello professionale. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un notevole calo degli iscritti ai Dipartimenti universitari di Giurisprudenza, e conseguentemente dei praticanti e dei neo-avvocati. Anche per questa ragione, tutta l'avvocatura ed anche i neo-avvocati hanno il compito di dimostrare che la nostra professione non deve perdere di attrattività, restando sempre e comunque la più bella professione del mondo: ed ancor maggiore è la responsabilità dei nuovi iscritti e dei praticanti che domani si cimenteranno nell'esame per l'abilitazione, in quanto è sulle loro spalle - ma, soprattutto, è grazie a loro - che la nostra professione potrà andare avanti e continuare ad essere esercitata con quell'attaccamento alla toga, quella passione e quella diligenza che dovrebbero sempre orientare e contraddistinguere le nostre scelte. L'Ordine degli avvocati di Perugia vuole far sentire la propria vicinanza a tutti i praticanti che domani saranno chiamati a svolgere questa prima prova, con l'auspicio che possa andare nel migliore dei modi e possa essere solo il primo passo verso il conseguimento del titolo. L'augurio è quello che possiate diventare avvocati per essere tali sempre, e non solo per affermare di svolgere questa professione. Perché non esistono Stati liberi e democratici senza avvocati, e la nostra categoria professionale deve sempre rappresentare il baluardo della tutela dei diritti di tutti”.