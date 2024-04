Esame da avvocati: il 70 per cento passa lo scritto, ma i candidati erano solo 83

Il risultato degli scritti per l’esame da avvocati, sessione 2023, rivela due dati molto importanti: da un lato l’alta percentuale di promossi (il 72%, rispetto ad anni passati in cui passava appena la metà dei concorrenti), dall’altro lato segna il momento di declino della professione con solo 83 candidati che al termine della pratica forense si cimentano nella prova (in passato si arrivava anche a 500 candidati). A livello nazionale sono risultati idonei 5.390 aspiranti avvocati su 9.703 partecipanti, pari a circa il 55%.

La Corte di appello di Perugia ha reso noti i dati degli esami abilitazione (non i nomi a seguito delle nuove norme sulla riservatezza, mentre in passato i nomi degli ammessi venivano affissi sul portone del Palazzo del Capitano del Popolo): erano 83 i candidati presenti alla prova scritta (stesso numero uscito a fine prova); nessuno candidato ritiratosi dalla prova; voto assegnato a tutti i candidati a seguito delle prove scritte; 60 i candidati ammessi alla prova orale e 23 i non ammessi. Percentuale di candidati che ha superato la prova: 72%.

Gli elaborati dei candidati della Corte di appello di Perugia sono stati corretti dai componenti le Sottocommissioni della Corte di appello di Campobasso.

Il presidente della Corte di appello di Perugia ha poi effettuato l'estrazione a sorte della lettera dell'alfabeto che determinerà l'ordine di svolgimento della prova orale per l'esame di abilitazione alla professione forense. La lettera estratta a sorte è la "S". Completate le operazioni di sorteggio, le sottocommissioni predisporranno i calendari di esame. Il dato relativo a luogo, data e ora di svolgimento della prova di esame, verrà inserito nell’area personale di ogni candidato almeno 30 giorni prima della data stabilita.