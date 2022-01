Esame da avvocati, i praticanti umbri saranno interrogati dalla commissione di Campobasso

L'esame di abilitazione alla professione forense per i praticanti del distretto della Corte d'appello di Perugia si svolgerà davanti alla commissione della Corte d'appello di Campobasso.

Il sorteggio e l'abbinamento sono stati effettuate il 17 gennaio socrso dalla commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia ed è stato determinato che le Commissioni istituite presso la Corte di Appello di Campobasso esamineranno i candidati della Corte di Appello di Perugia.

Il presidente della Corte di Appello di Campobasso ha provveduto alla estrazione della lettera che determinerà l'ordine di svolgimento degli esami di abilitazione alla professione di Avvocato Sessione 2021. La lettera estratta è la "G".

L'esame per diventare avvocato anche per la sessione 2021 prevede una doppia prova orale invece dello scritto e dell'orale, con i candidati praticanti-avvocati che hanno già sostenuto la prima prova orale, sostitutiva delle prove scritte, avente ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico applicativa, nella forma della soluzione di un caso, in una materia a scelta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.