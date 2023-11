L'errore giudiziario, i costi umani ed economici dell'ingiustizia

L’errore giudiziario e la condanna dell’innocente. La Camera Penale di Perugia “Fabio Dean” ha organizzato un convegno dal titolo “Genesi e cause dell’errore giudiziario”, nell’ambito del quale sarà affrontato il tema dell’errore giudiziario nel processo penale, cercando di identificarne ed analizzarne le possibili cause e le misure volte a prevenirlo messe a disposizione dell’ordinamento.

L’appuntamento è presso la Sala Consiliare della Provincia di Perugia giovedì 30 novembre 2023, alle ore 15, con l’intervento dell’avvocata Renata Accardi, co-responsabile dell’Osservatorio sull’errore giudiziario dell’Unione Camere Penali Italiane, Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, responsabili di errorigiudiziari.com, l’avvocata Silvia Egidi, vice presidente dell’Ordine degli avvocati di Perugia, l’avvocato Marco Angelini, presidente della Camera Penale di Perugia “Fabio Dean”, il magistrato Paolo Micheli, presidente della Sezione Penale della Corte di Appello di Perugia.

Modera l’incontro l’avvocato Camillo Carini, membro del Direttivo della Camera Penale di Perugia “Fabio Dean”.

L’obiettivo è “quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema che rimane sempre di drammatica attualità, anche per i rilevanti numeri che ci consegnano le statistiche del fenomeno - si legge in una nota della Camera penale di Perugia - L’errore giudiziario, inteso tradizionalmente, come condanna dell’innocente, rappresenta senza ombra di dubbio un autentico fallimento dello Stato perché si traduce in una ingiustizia tanto nei confronti dell’innocente, costretto a patire danni incalcolabili derivanti dalla celebrazione di un processo ingiusto, quanto nei confronti della vittima del reato, che non vedrà mai soddisfatta la propria legittima pretesa punitiva. Senza considerare il danno per lo Stato derivante dall’inutile dispendio di risorse economiche investite per celebrare il processo prima e per il ristoro della vittima dell’ingiustizia subita poi”.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.