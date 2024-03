Eridania e Croce Rossa insieme per le famiglie in povertà assoluta: 198 pacchi alimentari donati a Perugia e Terni

Un gesto di solidarietà per le famiglie in povertà assoluta che stanno affrontando una situazione di grave difficoltà economica e sociale a causa della forte accelerazione dell’inflazione, del caro bollette e della crisi energetica. È l’iniziativa di Eridania, azienda leader nel settore della dolcificazione, che ha donato 198 pacchi alimentari alla Croce Rossa Italiana, uno dei suoi partner storici.

I pacchi alimentari, che rispondono al fabbisogno di nuclei composti in media da 4 persone, saranno distribuiti dai Comitati Territoriali di Terni e di Perugia della Croce Rossa, che selezioneranno le famiglie beneficiarie seguendo criteri di natura economica, familiare, sanitaria, abitativa e lavorativa. Si tratta di nuclei con un livello di spesa insufficiente a garantire uno standard di vita accettabile che, secondo i dati Istat, rappresentano l’8,3% delle famiglie italiane.

Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, ha spiegato: “Le richieste di aiuto da parte delle famiglie sono in aumento. Le volontarie e i volontari della Croce Rossa Italiana rispondono quotidianamente alla crescente richiesta di supporto di quanti vivono in condizioni di grave difficoltà. Ringrazio Eridania che è al nostro fianco in questa iniziativa, che fa parte di una serie di attività e progetti attraverso i quali supportiamo i nuclei familiari, a volte numerosi, vittime anche delle nuove forme di povertà emerse a seguito della pandemia”.

In conclusione Valastro ha sottolineato: “Essere poveri non è una colpa. Questo è il messaggio che dobbiamo far arrivare a famiglie e persone in difficoltà, insieme al nostro aiuto e alla consapevolezza che non le lasceremo mai sole”.