Epifania speciale per i piccoli pazienti di Oncoematologia pediatrica

Scortata dai supereroi anche quest’anno la befana del Comitato Chianelli ha regalato sorrisi, giochi e le tradizionali calze ai bimbi e ai ragazzi ricoverati in Oncoematologia pediatrica e ospiti del Residence “Daniele Chianelli”. Insieme a Hulk, Batman, Superman, Capitan America, Spiderman, Iron Man ha permesso a tutti di trascorrere un pomeriggio davvero indimenticabile.

"E anche se il maltempo e la pioggia hanno impedito ai volontari dell’associazione Sea “SuperEroiAcrobatici”, di calarsi dal tetto dell’ospedale come previsto, i supereroi non hanno voluto rinunciare ad accompagnare la mitica vecchietta, direttamente a Reparto per consegnare le tradizionali calze a tutti i ricoverati - spiegano dal comitato - . La festa poi è proseguita al Residence “Daniele Chianelli” con gli ospiti della Struttura e tanti piccoli ex pazienti con le loro famiglie. Oltre alle dolci calze offerte dalla Perugina, dal Gruppo di tifosi del Perugia “Quelli del Santa Giuliana”, da Augusto Simeone Lelli, sostenitore del Gruppo di Città di Castello, i bimbi hanno scelto un regalo ciascuno custodito nel magico tunnel colmo di doni: la “Grotta dei desideri” e poi tanta musica, divertimento ed una merenda offerta dai volontari del Chianelli. All’evento hanno partecipato anche la presidente della Regione Donatella Tesei e il direttore sanitario della Azienda ospedaliera Arturo Pasqualucci".