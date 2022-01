PERUGINERIE M’ama, non m’ama con la foglia d’olivo… e quel detto popolare sul quarto re Magio torzone

M’ama, non m’ama con la foglia d’olivo… e quel detto sul quarto re Magio torzone.

Tutto legato all’Epifania. O, come si dice a Perugia, la Befana/Beffana/Piffanìa.

Una tradizione per divinare l’amore ricambiato si può coltivare davanti al camino acceso.

Come procedere. Si prende una fogliolina secca di olivo, la si inumidisce leggermente con la saliva (liquido biologico: segno di intimità) e la si getta sulla fiamma. La spalmatina di saliva favorisce naturalmente lo scoppiettio e l’ondeggiamento.

La risposta. Se la foglia brucia scoppiettando e svolazzando, è segno che l’amore viene ricambiato. Se invece cade e arde quietamente, il sentimento non è reciproco.

La tiritera da pronunciare. “Pasquetta Pifanìa, ch’arivi gni anno, / dimme la verità che te dimanno: /si me vòl ben, fa n salto, n gioco! / Sinnò sta tli e brùcete ntól foco!” (“Pasquetta Epifania che arrivi ogni anno / dimmi la verità che ti domando: / se mi vuole bene, fa’ un salto, un gioco! / Sennò sta’ lì e bruciati nel fuoco!”).

Se va male, si ritenta (ma è una furbata). I cosiddetti innamorati “cotti”, forzando le sorti, ritentano più volte l’esperimento. Ben sapendo, in cuor loro, che si tratta di un imbroglio. Si dice che sia lecito riprovare altre due volte (il numero magico del 3). Ma qualcuno procede fino a risposta positiva.



…E la leggenda del re Magio torzone. Si sostiene che i Re Magi fosse in origine quattro: Gaspare, Melchiorre, Baldassarre e Artabano. Portarono in dono, rispettivamente, oro, incenso e mirra (da ragazzini dicevamo “birra” ignorando cosa fosse quella resina). Artabano recava giochi come doni.

Leggenda vuole che una vecchietta (divenuta poi la Befana) indicasse loro la strada. Pare però che Artabano avesse tardato all’appuntamento e si fosse perso, non riuscendo a raggiungere la capanna del Salvatore. Avrebbe quindi donato quei giochi ai bambini poveri. Torzone… ma buono.

Da qui il detto: “Sè più cojone d’Artabano”. E non è difficile comprendere il riferimento all’incapacità di raggiungere un obiettivo.

Tutti, in fondo, siamo un po’ Artabano. Siamo capaci di intraprendere un viaggio, anche senza bussola. Ma l’importante è andare alla ricerca di qualcosa o di qualcuno. Spesso lo troviamo, magari senza accorgercene. Ma va bene così. Perché conta più il viaggio che il traguardo.