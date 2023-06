Rischio usura e sovraindebitamento, fronte unito per salvare famiglie e imprese

Sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’usura e del sovraindebitamento attraverso l'istituzione di un tavolo di lavoro tra Comune di Perugia, Unione Nazionale Consumatori Umbria, Fondazione Umbria contro l’Usura O.N.L.U.S. e Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili della Provincia di Perugia. È questo l’ordine del giorno, approvato all’unanimità, proposto dalla consigliera Roberta Ricci del gruppo Lega durante la seduta del consiglio comunale.

Ricci ricorda che Palazzo dei Priori ormai da tempo ha avviato un progetto rivolto a diffondere la cultura della legalità e dell'educazione finanziaria, promuovendo un processo di alfabetizzazione sui temi dell'usura e del sovraindebitamento. Spiega la consigliera: “L'Amministrazione attualmente sta collaborando a vario titolo con l'Associazione, I' Ordine e la Fondazione per cercare di arginare il fenomeno sempre più dilagante nel Nostro Territorio dell'usura e del sovraindebitamento”. Il programma proposto impegna ulteriormente sindaco e giunta, ad istituire un tavolo di lavoro con questi enti esperti che promuovono iniziative per sensibilizzare la cittadinanza su tali temi.

Ricci porta in consiglio l’esempio del Disegno di Legge Competitività che inserisce l'Educazione Finanziaria nell'insegnamento dell'Educazione Civica, al fine di far acquisire, in un'ottica interdisciplinare e trasversale, centralità nel percorso formativo, ponendo l’attenzione su temi come il risparmio e l'investimento, con l'obiettivo di rendere i ragazzi cittadini consapevoli e capaci di partecipare pienamente alla vita economica del Paese.

A proposito del tema in questione, Marko Hromis (PD) ha espresso l’auspicio di non dimenticare il problema incisivo della ludopatia che spesso genera la problematica dell’usura.