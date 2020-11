Tradizione e innovazione, la Renzini Alta Norcineria trionfa all’Italian Food Awards 2020

Tradizione e visione innovativa. Sono i due ingredienti che aggiunti al salame, al tartufo e al parmigiano hanno portato la Renzini Alta Norcineria di Umbertide a vincere l'Italian Food Awards 2020. Prima nella sezione 'Carni e Salumi', l'azienda umbertidese è stata premiata durante la prima edizione digitale del 'SUMMIT italianfood.net (164 le nomination raccolte, divise in 12 categorie).

Un trionfo arrivato grazie a un nuovo prodotto chiamato 'ApeRe Bocconcini' (salame con tartufo e Parmigiano 60g) che Renzini ha lanciato sul mercato europeo a giugno, proprio dopo la fine del 'lockdown'. Eletto tra i prodotti più innovativi lanciati sui mercati internazionali, votati per la prima anche da una giuria di esperti di fama mondiale, tra cui Fabrizio Facchini Chef e membro dell’Association Italian Chefs Of New York, il prodotto ApeRe ovvero (aperitivo secondo Renzini) è un rivoluzionario 'ready to eat' in vaschetta, realizzato con nove bocconcini di salame arricchiti nell’impasto dall’aggiunta di tartufo e ricoperti da Parmigiano Reggiano DOP proprio a fine stagionatura. Pronti da consumare e confezionati in un’elegante scatolina, ha il formato ideale per uno snack al volo o un aperitivo casalingo.

“In questo periodo, caratterizzato dell’assenza di eventi e fiere internazionali a causa dell’epidemia di Covid-19 - scrive in una nota la testata sul suo sito foodweb.it - gli Italian Food Awards rappresentano un’occasione di confronto importante per la business community del settore alimentare e gli asset chiave dell’Italian Food hanno il potenziale per poter giocare un ruolo da protagonista nell’arena a valore aggiunto delle nuove abitudini alimentari a livello globale”.