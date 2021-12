Lavori Enel a Perugia, una mattina senza elettricità: il calendario e la mappa delle vie

Niente energia elettrica nella mattina di domani (martedì 14 dicembre) in diverse vie del centro di Perugia. Succederà martedì prossimo (14 dicembre) dalle ore 9 alle ore 12.30, a causa di alcuni lavori di manutenzione sugli impianti annunciati da Enel (la momentanea interruzione di energia elettrica interesserà i soli clienti alimentati in bassa tensione).

La mappa delle vie

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:

via dei Priori da 48 a 52, 56, da 60 a 62, da 68 a 80, da 84 a 86, 90

via dei pPriori da 49 a 55, da 61 a 81, da 87 a 95

via della Stella 12, da 18 a 20

via della Stella da 11 a 15, 19

via del Morone 8, da 14 a 18

via degli Sciri da 2 a 4

via Francolina da 2 a 6

via Aanto Stefano forf

via Antonio Fratti 14

via Santo Stefano 2

via Santo Stefano 1

via del Morone 11

via dei Priori sn

piazza Baldassarre Ferri 1, 5

via Francolina 1

piazza Baldassarre Ferri 6

via dei Gatti 6

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito

e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...)

presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per

segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.