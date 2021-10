Perugia, due giorni di lavori e più di 7 ore senza elettricità: calendario, orari e mappa delle vie

Due giorni di lavori e più di 7 ore totali senza energia elettrica. Accadrà doomani (giovedì 28 ottobre, dalle ore 7 alle ore 12) e venerdì (29 ottobre, dalle ore 14:15 alle ore 16:30) in diverse vie di Perugia, dove il servizio verrà interrotto per effettuare lavori sugli impianti programmati da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione

LA MAPPA DELLE VIE - Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono: via Caduti del Lavoro 2, 18, da 48 a 52, da 60 a 62, 15a, da 31 a 33, 37, da 43 a 47, da 99 a 101; via delle Fonti Coperte 38, da 38f a 38g, 38n, 38p, 38z, da 42 a 42a, sn; piazzale Anna Frank 4, 8, 18, da 1 a 7, da 11 a 17, 21, 25, sn; via della pallotta da 2e a 2h, 2b7, 2b8; via Palermo sn.

RACCOMANDAZIONI - "Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica - fa sapere E-Distribuzione - potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori".

INFO - E ancora: "Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500".