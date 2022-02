Lavori Enel a Ponte San Giovanni, due ore senza elettricità: il calendario e la mappa delle vie

Due ore senza elettricità domani (mercoledì 9 febbraio) a Perugia, con Enel che annuncia l'interruzione momentanea del servizio (dalle ore 14 alle ore 16) in alcune vie della frazione di Ponte San Giovanni a causa dei lavori di manutenzione sugli impianti.

La mappa delle vie

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:

Via Alessandro Manzoni 57/b, 67, da 71 a 77, 81, 85, da 89 a 93, 111, 129

Via della Scuola 23, sn, e21

Raccomandazioni importanti

"Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica - spiega Enel - potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori".

Informazioni utili

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...)

presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Sma.