Danni ad un cavo aereo dell'Enel, intervento nella notte ad Assisi

Niente corrente elettrica nella notte a causa del danneggiamento ad un cavo aereo di bassa tensione ad Assisi, nell’area del centro compresa tra via San Paolo, via della Rocca, via Santa Croce, via Brizi e limitrofe.

I tecnici di E-Distribuzione, dopo aver effettuato le ispezioni lungo la linea e in cabina, sono intervenuti con una soluzione provvisoria per garantire il servizio elettrico alle utenze. Adesso sono in corso le operazioni di sostituzione delle apparecchiature danneggiate; nell’occasione le squadre operative dell’azienda elettriche rinnoveranno anche le morsettiere e gli interruttori con nuova componentistica motorizzata di ultima generazione.

La fase conclusiva dei lavori potrebbe richiedere alcune brevi interruzioni temporanee del servizio elettrico per procedere alla risoluzione definitiva del problema e ripristinare il normale assetto di rete. E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione Comunale di Assisi.

La società elettrica informa, inoltre, di aver già provveduto per questo periodo particolare a circoscrivere i lavori, che richiedano un’interruzione temporanea del servizio elettrico, alle sole situazioni urgenti e non rinviabili.