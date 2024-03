Enel, è sciopero: l’8 marzo mobilitazione nazionale

Venerdì 8 marzo le lavoratrici e i lavoratori di Enel sciopereranno in tutta Italia, compresa l'Umbria, dove si terrà un presidio regionale a Perugia. Lo annunciano i sindacati del settore, Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, che protestano contro le scelte gestionali del management di Enel, accusato di trascurare la dimensione industriale e le competenze elettriche dell'impresa e di puntare solo agli aspetti finanziari.

Sono circa 500 le lavoratrici e i lavoratori di Enel in Umbria chiamati a incrociare le braccia alle 10 sotto la prefettura di Perugia. I sindacati chiedono che Enel sia la protagonista della transizione energetica e digitale nel Paese e che investa sugli asset e sulle persone.

I sindacati ricordano che Enel è fortemente indebitata. “Si è irresponsabilmente esposta all’estero per inseguire business impossibili e ora scarica sul servizio nazionale le contraddizioni delle sue scelte. Enel ha infatti deciso di abbandonare le attività elettriche, tutte. Gli investimenti per le fonti rinnovabili passano dai 5,5 miliardi a 2,9 miliardi di euro in tre anni”.

Secondo le tre sigle Enel “non ha il coraggio di compiere le scelte necessarie per lo sviluppo del paese. Nessun piano industriale di sviluppo e creazione di valore, nessuna idea su come affrontare il superamento del fossile e la messa a terra delle nuove tecnologie green. Solo operazioni per quadrare bilanci e produrre utili”.

E ancora: “Con lo sciopero di venerdì vogliamo richiamare le responsabilità della vigilanza, della politica, del Governo e del Parlamento che hanno deciso questo assetto e questo sistema. Lavoratrici e lavoratori elettrici dell’Enel pagheranno di tasca loro questo appello, dimostrando il loro attaccamento al ruolo e alla sicurezza energetica del Paese” concludono i sindacati.