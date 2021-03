Covid, cluster ospedalieri e personale positivo. La direzione: con la vaccinazione cambio di marcia

I cluster ospedalieri, per alcune settimane, avevano messo in seria difficoltà il Santa Maria della Misericordia. Una diffusione rapida nelle corsie che aveva reso necessaria la chiusura di alcuni reparti. Un'evoluzione drammatica complici anche le varianti. L'inglese in particolare nella popolazione, e quella brasiliana diffusasi proprio all'interno dell'ospedale.

Tra gennaio e febbraio, come ha ricordato il direttore generale Marcello Giannico presentando l'organizzazione dell'ospedale da campo, tra infermieri, medici e operatori sanitari, i contagiati sono arrivati ad essere 135. "Attualmente ancora fuori servizio ci sono 15 operatori sanitari e uno specializzando, la situazione sta gradualmente tornando alla normalità": Superata la situazione critica, guardando le cifre, anche per l'organizzazione del personale da poter impiegare. Frutto, è stato sottolineato, dalla campagna vaccinale che ha interessato medici, infermieri e oss, quindi gli amministrativi e "adesso la stiamo estendendo agli addetti delle ditte esterne, con l'intento, evidentemente, di ridurre al minimo il rischio di contagio interno".