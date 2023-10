Giovani talenti all'Università dei Sapori, a caccia dei migliori Chef e Pizzaioli di domani....

È partita la selezione della nuova edizione di Emergente 2024. Dopo la Selezione Nord che si è svolta a Villa Terzaghi (la scuola di cucina diretta da Carlo Cracco) a Milano, arriva il momento della Selezione Centrosud che si svolgerà all’ Università dei Sapori a Perugia martedì 3 e mercoledì 4 ottobre 2023. In gara i migliori giovani talenti del Centrosud per selezionare i finalisti che, con i vincitori della Selezione Nord, disputeranno la Finale (inizi del 2024 ad ALMA scuola di Cucina alla Reggia di Colorno). Gli Chef gareggeranno in due batterie, la prima il martedì 3 ottobre e la seconda il mercoledì 4 per definire i due Finalisti di ciascuna. Ogni concorrente dovrà presentare in tempi e modalità stabiliti, due ricette alla numerosa giuria di esperti (chef, operatori, giornalisti).

I pizzaioli al loro arrivo, il martedì mattina, prepareranno l’impasto per il giorno dopo.



Nel primo pomeriggio presenteranno la loro versione della classica “Margherita” (con un impasto portato da casa). Il giorno dopo la più importante prova della pizza a tema libero (salvo alcuni prodotti dei partner come ingredienti obbligatori) con l’impasto del giorno prima. I migliori 4 saranno ammessi alla Finale di ALMA, che si svolgerà nella Primavera del 2024.L’appuntamento per la premiazione è al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia presso il Complesso Monumentale di San Pietro. Qui verso le 16.00 ci sarà un Incontro con i giovani talenti della filiera agroalimentare umbra: sarà un momento importante per fare il punto su un settore strategico, come quello della Ristorazione e dell’Ospitalità, animato da grandi prospettive e frenato dalla carenza di personale adeguato e motivato. È previsto un Talk nel quale i giovani saranno protagonisti assoluti nell’intento di offrire loro un’occasione di networking e formazione. Tra i partecipanti alla selezione anche tre rappresentanti della nostra regione due per la sfida emergente Chef: Gabriel Fazi (1999), sous chef di Ada Gourmet a Perugia ed Elia Migliucci, junior sous chef di Ristorante Radici dell'Hotel Borgo La Chiaraci a Castel San Giorgio (TR), mentre per emergente pizza ci sarà in gara Giulio Piersanti di A Modo Mio di Lugnano in Teverina (TR).