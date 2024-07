Emanuela Mori nominata presidente dell’associazione Umbria in movimento

“Sono onorata di essere stata scelta per ricoprire il ruolo di vertice di un’associazione tanto prestigiosa”. Così ha ringraziato l’assemblea che per acclamazione ha nominato Emanuela Mori presidente dell’Associazione ‘Umbria in movimento’.

“Fondata nel 2014 con l’obiettivo di diventare un movimento culturale-sociale della nostra regione – ha commentato Mori –, negli anni si è radicata in tutto il territorio regionale con una vasta platea di associati. In alcune realtà territoriali abbiamo voluto dare anche un segnale di impegno politico per poter veicolare le nostre istanze e proposte in ambito istituzionale. A Perugia, infatti, ‘Perugia in movimento’ ha collaborato attivamente e in maniera costruttiva con Perugia Civica”. “Per il futuro – ha concluso la presidente Mori – l’associazione continuerà il suo impegno in ambito sociale e nella vita culturale della nostra regione che diventerà la mission assoluta di ‘Umbria in movimento’”.