Nomine & Poltrone - Perugia, prestigioso incarico all'Ema per il professor Fausto Roila

Dall'amministrazione comunale le congratulazioni all'ordinario di Oncologia Medica dell’Università degli Studi del capoluogo, nuovo membro dello 'Scientific Advisory Group for Oncology' dell’Agenzia Europea del Farmaco

Prestigioso incarico all'Ema per il professor Fausto Roila, ordinario di Oncologia Medica dell’Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di Medicina e Chirurgia) e Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica che nei giorni scorsi è stato nominato membro dello 'Scientific Advisory Group for Oncology' dell’Agenzia Europea del Farmaco.

Un messaggio di congratulazioni è arrivato dal Comune di Perugia: “Un incarico - spiega l’amministrazione comunale - che testimonia l’elevato livello di competenze e professionalità della nostra Università e che, siamo certi, il professor Roila porterà avanti con tutta la competenza che lo contraddistingue”.