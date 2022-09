"The Queen" di MaMo, un commosso omaggio alla regina Elisabetta II: "Forza e carisma assoluti"

Il mondo piange la regina Elisabetta II. Un regno che ha segnato la storia e che ha anche stimolato la fantasia e la creatività di un artista perugino come Massimiliano MaMo Donnari.

Un artista che ha voluto reinterpretare il ruolo della regina, i simboli che rappresentava e quelli della tradizione inglese in una chiave iconica e ironica.

"Sono sempre stato affascinato dalla forza e dal carisma delle persone. La regina, per me unica e sola, incarna tutto ciò in più è ironica, come me ed imperturbabile - afferma Donnari - Vederla 2 giorni fa sorridente nonostante i visibili segni di una malattia per me ha rappresentato la metafora della Sua missione e nessuni potrà essere nemmeno lontanamente accostato alla sua grandezza. Vederla l'ultima volta che si è affacciata al balcone vestita di verde, come il mio quadro più rappresentativo, è il segno del legame che ci unirà per sempre".

"The Queen" è anche un'opere d’arte digitale a basso impatto con blockchain ecologica e compensazione dell’anidride carbonica. L’opera digitale ritrae la regina Elisabetta II che indossa una maglietta dove la Terra ha lo slogan: “NFT - usa e consuma responsabilmente”.

La regina Elisabetta II è stata protagonista anche di "Queen Pass", una mostra che rappresenta il tentativo di lasciarsi alle spalle con una risata quel biennio difficile della nostra storia, partendo dall’immagine della regina Elisabetta, una donna che, spiega MaMo, "ha saputo coniugare la tradizione, la modernità, camminando con passo deciso, forte, determinato".