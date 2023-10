Bastia Umbra, avviato l'iter per l'eliminazione del passaggio a livello

Rete Ferroviaria Italiana, Regione Umbria e Comune di Bastia Umbra, hanno avviato l’iter per l’indizione di una Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera che sostituirà il passaggio a livello di Bastia Umbra, posto al chilometro 21+252 della linea ferroviaria Foligno–Terontola.

Saranno realizzati un cavalcaferrovia e relative rampe di raccordo alla Strada Regionale 147 Assisana che collega la SS75 ai capoluoghi comunali di Bastia Umbra e di Assisi.

RFI ha già trasmesso il progetto definitivo a luglio scorso agli Enti coinvolti per una valutazione preliminare.

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’intervento è di circa 8,8 milioni di euro, finanziato da RFI e Regione Umbria.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, ha commentato con soddisfazione l’avvio da parte di Rete Ferroviaria Italiana dell’iter per l’indizione di una Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera che sostituirà il Passaggio a Livello di Bastia Umbra, al km 21+252 della linea ferroviaria Foligno–Terontola, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione stipulata con Regione Umbria e Comune di Bastia Umbra.

“Un progetto che risale al 2004 – ricorda l’assessore – e che oggi può concretizzarsi grazie al nostro impegno e alla volontà di affrontare con successo i problemi tecnici ed economici sopraggiunti negli anni, nell’ambito di una fattiva collaborazione fra amministrazioni. Nel maggio scorso, al tavolo tecnico da me organizzato, è stato raggiunto l’accordo fra Regione, Comune di Bastia Umbra ed RFI che ha condotto alla svolta positiva di oggi. Ringrazio pertanto Rete Ferroviaria Italiana e auspico che ora l’iter autorizzativo per il cavalcaferrovia di Ospedalicchio proceda speditamente”.