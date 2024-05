Elezioni, variazione dei seggi: ecco le modifiche

Elezioni comunali ed elezioni europee dell'8 e 9 giugno a Perugia, cinque seggi elettorali cambiano ufficialmente ubicazione.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Perugia il seggio (sezioni 2 - 28) all'asilo nido “Parione” (sede provvisoria c/o scuola materna via Quieta) si sposta alla scuola media San Paolo di viale Roma; il seggio alla scuola materna via Quieta (sezione 29) si sposta alla scuola primaria G. Cena di via Birago; il seggio alla scuola primaria L. Radice di via Leonardo da Vinci (sezioni 23 - 24) si sposta alla scuola primaria G. Cena di via Birago; il seggio alla scuola primaria di Cenerente (sezioni 64 - 67) si sposta alla scuola primaria di Colle Umberto di via Osteria del Colle; il seggio della scuola primaria di Montebello di strada Tuderte (sezioni 95-96) si sposta alla scuola infanzia di Montebello in strada Tuderte 54/H1.