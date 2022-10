INVIATO CITTADINO Una strada impraticabile, elcino scrive al sindaco Romizi

Un elcino scrive a Romizi evidenziando lo stato intollerabile della strada nei pressi della rotatoria Mutilati e Invalidi di Guerra.

Siamo all’intersezione della strada per San Marco con quella di Santa Lucia e con via San Galigano.

Qui, proprio in cima alla salita, si propone un tratto stradale assolutamente impraticabile.

Scrive C. C.: “È una strada che percorro tutti i giorni. Una quindicina di giorni fa, mi si è piegato un cerchione. L’altro ieri una Panda che mi precedeva è finita sopra l’aiuola spartitraffico, in prossimità di un passaggio pedonale. Per fortuna non si trovava ad attraversare nessuno. Altrimenti sarebbe successo un vero guaio”.

“Due giorni dopo – aggiunge – un altro sconfinamento di una vettura nell’aiuola spartitraffico. Sempre generato dall’intento di schivare quelle buche che, di fatto, impegnano l’intera carreggiata”.

La risposta, vergata nello stesso giorno, da parte della dipendente comunale C.L., recita: “Con la presente La informo che la segnalazione da Lei inviata è stata trasmessa all’assessore O. Numerini e all’ing. Margherita Ambrosi, dirigente Mobilità”.

“Si spera che, insieme ai saluti, giunga presto una risposta operativa”, dice il cittadino. Sbaglia?