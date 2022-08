ELCE. Sistemata l’eterna perdita idrica al Parco dei Rimbocchi. Anche in relazione alla Festa di quartiere del 2-4 settembre.

Era ormai considerato un ‘pozzo di San Patrizio’, in cui buttare soldi per i continui interventi. Sono anni che s’interviene su quel punto: scavatore, operai, “cravatte”, ossia rattoppi sul punto di rottura. Ma pareva non ci fosse verso di mettere fine a perdite d’acqua che si sono ripetute costantemente.

L’altro ieri l’ennesimo intervento, sollecitato da quanti frequentano il parco e l’Associazione culturale animata dal Circolo Mirò di Antonio Lusi e dai suoi soci.

Anche i ‘camminatori’, arrivati a quel punto, dovevano cambiare direzione per non infangarsi in quel pantano-palude perenne.

Ora, da qualche giorno, la pozza d’acqua non c’è. Ci si augura che l’operazione sia stata compiuta a regola d’arte e che la situazione sia definitiva.