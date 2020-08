Elce, scuola Valentini: lavori approvati e subito rinviati a settembre 2021

Approvato dalla giunta Romizi, su proposta del Vice Sindaco Gianluca Tuteri, il progetto esecutivo dell’intervento alla scuola Valentini di Elce. "I lavori previsti - spiega il Comune di Perugia in una nota - , finalizzati al risanamento conservativo, miglioramento sismico e adeguamento normativo, consisteranno in interventi strutturali mirati a incrementare la sicurezza dell’edificio, la sua fruibilità, con l’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa a norma di tutti gli impianti e l’efficientamento energetico della struttura, per un investimento complessivo previsto di 1 milione e 480mila euro, finanziato dal Miur".

Approvati, ma subito rinviati: “I lavori –ha ribadito il Vice Sindaco Tuteri- avrebbero dovuto iniziare a settembre 2020, ma, come abbiamo avuto già modo di dire, su richiesta della scuola e dei genitori, sono stati spostati a settembre del prossimo anno, in considerazione della nuova organizzazione per la ripartenza della scuola dovuta all’emergenza Covid – 19. L’approvazione odierna del progetto esecutivo testimonia ulteriormente –ha precisato ancora Tuteri- che è volontà dell’amministrazione di andare avanti su quanto programmato, senza ulteriori rinvii se non quello richiestoci in questo particolare momento per la serenità dei ragazzi, del personale e delle famiglie.”