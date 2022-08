INVIATO CITTADINO Pianta precipita dalla scarpata e si schianta sul terrazzo

Precipita una pianta dalla scarpata di via Torelli. Cade sul terrazzo di una proprietà affittata a studenti fuori sede. Si tratta di un appartamento al quale si accede da zona San Galigano.

Fortunatamente, i giovani non c’erano, in quanto rientrati ai luoghi d’origine in occasione del Ferragosto.

Le abbondanti precipitazioni hanno favorito l’inclinazione, e conseguente caduta, di un albero gravitante su quel terrazzo in cui i giovani si ritrovano spesso per momenti di divertimento e occasioni di socialità. Compleanni, feste di laurea, momenti di gioiosa condivisione di balli, canti, musica, con bevande e barbecue.

Le condizioni di quell’albero erano precarie, come dimostrano i residui dei rami spezzati e disseccati. Si tratta di un’acacia, essenza notoriamente soggetta a malattie e dal legno di scarsa consistenza.

La rimozione avverrà non appena i ragazzi rientreranno dalle ferie agostane. O forse anche prima: appena la proprietà avrà preso contezza dell’accaduto, magari attraverso le pagine di PerugiaToday.

Non c’è che da compiacersi per lo scampato pericolo.