INVIATO CITTADINO Elce, Leonardo da Vinci. Ragazzi da anni senza palestra

Elce, Leonardo da Vinci. Ragazzi da anni senza palestra. Anche se ce n’è una bell’e pronta, a pochi passi dalla scuola. Al pianterreno dell’immobile parrocchiale recentemente riqualificato.

È un problema annoso, cui non si è mai posta mano. E le proteste dei genitori continuano, senza trovare orecchie disposte all’ascolto. Amministrazione sorda alla risoluzione dei problemi.

Fa veramente pena vedere quei poveri ragazzi “deportati” nelle palestre del Pellini o a Montegrillo, perdendo tutto il tempo per strada e riducendo le lezioni di educazione fisica alla parvenza di un diritto. E poi, si dice, il costo per mezzi di trasporto e vacazioni non lo consideriamo? Si tratta di decine di migliaia di euro all’anno. Che escono sempre dallo stesso portafogli: quello del Comune. Cioè di tutti noi.

Ora, dopo il completamento della riqualificazione del complesso parrocchiale polifunzionale, la questione potrebbe essere agevolmente risolta

Si tratterebbe semplicemente, da parte del Comune di Perugia, di rifare la pavimentazione della palestra e contribuire alla messa a regime. Per il resto, dall’impianto di riscaldamento a quello elettrico, il complesso è a norma.

L’Inviato Cittadino ne aveva parlato col parroco don Riccardo Pascolini che aveva riferito: “Il Comune mi ha contattato due volte, prima dell’inizio delle lezioni, per chiedermi della palestra. Poi silenzio!”.

Richiesto se sarebbe disponibile a collaborare, don Riccardo ha risposto: “Certamente. Se mi dànno una mano a completare la rifunzionalizzazione della palestra”.

In fondo, non è difficile. Si collabora, anche finanziariamente, e la parrocchia s’impegna a cedere in uso gratuito per le attività scolastiche la palestra per un periodo non breve. Vogliamo dire 99 anni? Vi pare poco? Sembra fattibile. E conveniente per tutti.

Peraltro, la sinergia scuola-parrocchia non sarebbe una novità. Fin dai tempi di monsignor Nazareno Bartocci, e poi con don Angelo, per un quarto di secolo i ragazzi della Leonardo hanno salito quelle due file di scalette che collegano la scuola alla palestra. Per prendere le lezioni di educazione fisica.

Si tratterebbe di ripescare una sana consuetudine, senza l’ipotesi (respinta da oltre mezzo secolo) di realizzare una palestra della scuola (costa troppo, la zona a valle è geologicamente instabile… e via elencando).

Ne abbiamo parlato con l’assessore Otello Numerini e con la dirigente Volpi il giorno della Festa degli alberi. Numerini si è mostrato interessato e pronto a interporre i suoi buoni uffici col vicesindaco Tuteri cui compete la delega sulle scuole.

Si può sperare di portare a compimento il progetto. Dotando, finalmente, i ragazzi (di oggi e delle future generazioni) di una palestra viciniore e degna di questo nome. I loro genitori (e i loro nonni) non hanno goduto di questa possibilità. Sarebbe certamente ora. Anche tardi.