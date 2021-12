INVIATO CITTADINO Elce, lavori in corso al palazzo della Coop

Lavori in corso in via Annibale Vecchi, 51, al Palazzo della Coop dell’Elce. Un intervento lungamente atteso e necessario. Specie in considerazione del fatto che i frontalini dei terrazzi erano ammalorati, con qualche evidenza di distacco.

Il pericolo è incrementato dal fatto che là sotto passa una quantità di gente, legata alle attività commerciali. Oltre alla Coop, infatti, vi si trovano la Farmacia e l’Emporio cinese “Bazar Elce”.

Da qui la necessità di procedere in tempi brevi. Al momento il cantiere è attivo da qualche settimana. Riferiscono i condomini che non si tratta di un lavoro legato al bonus facciate, ma limitato al rifacimento delle parti terminali dei terrazzi.

Ci si augura che i lavori vengano presto conclusi, anche perché ci viene segnalata una criticità. Consistente nel fatto che – causa l’occupazione di spazio riservato alle impalcature – tutti i posti auto davanti alla Coop sono inibiti. Da qui la lotta per accaparrarsi i pochi spazi residui davanti alla farmacia. La lamentela consiste nel fatto che anche lo stallo carico/scarico e quello riservato all’handicap vengono spesso abusivamente occupati da chi non ne ha diritto.