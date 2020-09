INVIATO CITTADINO Elce, l'iniziativa del supermercato: sconti agli over 65

Sei anziano (over 65) e vieni a fare spesa il mercoledì? Avrai lo sconto del 10%. Questa l’iniziativa assunta da un supermercato di recente riapertura all’Elce. Pare che la cosa funzioni con i clienti abituali che già la conoscevano. Tanto che, all’ingresso, dei manifesti lo ricordano con l’effige di un’anziana sorridente, a bordo di uno scooter.

Evidentemente, i titolari devono aver pensato che la promozione fosse meritevole di essere meglio comunicata. Così hanno appeso un grosso banner (in foto) che pubblicizza l’iniziativa.

Ma non finisce qui. Ci si dice (in privati colloqui) che sono allo studio altre promozioni rivolte a diverse tipologie di clienti. Una delle categorie alle quali si pensa è quella studentesca. Particolarmente numerosa all’Elce, in ragione della viciniorità con le Facoltà universitarie della Conca.

Basterà – si dice – esibire il tesserino universitario per ottenere lo sconto nel giorno stabilito, che potrebbe essere diverso dall’attuale.

È evidente che dietro queste promozioni c’è tutto uno studio analitico sulla composizione sociale, anagrafica e antropologica del quartiere. Che, com’è noto, è caratterizzato dalla presenza di numerosi anziani e studenti. Chapeau a chi inventa forme di promozione che giovano all’azienda, avvantaggiando nel contempo il consumatore.