INVIATO CITTADINO Elce, intervento sul palazzo di via Annibale Vecchi

Elce. Provvidenziale intervento sul palazzo di via Annibale Vecchi con versante in via Maria Bonaparte Valentini. La caduta di qualche frammento di intonaco ne consigliava la realizzazione. Sul lato prospiciente via Vecchi si era messo in sicurezza (sebbene restino delle lacune, foto in pagina). Lì c’è un passaggio considerevole di persone anche in ragione della presenza dell’apprezzata pasticceria di Barbara Baglioni.

Invece sul lato di via Valentini poco era stato fatto, tranne la rimozione delle parti vacillanti. Si consideri che su quelle scalette transitano numerosi gli alunni della scuola sottostante che oggi è anche conservatorio musicale, oltre ad ospitare alunni di istituti in manutenzione.

Era dunque necessario un intervento urgente. In atto, a quanto conferma il montaggio delle relative impalcature di cantiere.