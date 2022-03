INVIATO CITTADINO L’Associazione Elce Viva si organizza contro il dilagante fenomeno dei furti nel quartiere

L’Associazione Elce Viva si organizza contro il dilagante fenomeno dei furti nel quartiere. Lo annuncia con una lettera circolare ai soci il presidente Michele Chiuini. Che invita iscritti e non a inviare segnalazioni utili a fronteggiare il fenomeno dei furti e delle infrazioni nel quartiere.

Intanto è in atto uno studio, volto a comprendere e valutare l’entità del fenomeno. Scrive Chiuini: “Ci aiuterà se vorrete mandarci le vostre eventuali segnalazioni al riguardo”.

E aggiunge: “Maggiori informazioni vi saranno fornite quando il progetto sarà meglio definito. Per adesso, stiamo cercando di metter a fuoco la situazione”.

In effetti, la microcriminalità sembra aver preso di mira in modo notevole la zona collinare (quella di via degli Olivi e dintorni), dove sono presenti diverse villette unifamiliari, spesso abitate da soggetti piuttosto anziani. Area ritenuta di un certo interesse dai malviventi, in ragione della composizione socio-culturale di livello medio-alto.

Ma è al centro del mirino anche la zona “popolare” di via Annibale Vecchi e adiacenze.

Da un po’ di tempo a questa parte, si notano frequenti passaggi delle auto di servizio di carabinieri e polizia. Elemento che dovrebbe risultare deterrente al ripetersi frequente di questo tipo di reati. Fatto sta che le famiglie sono in agitazione e cercano di difendersi montando porte e finestre di sicurezza e facendo installare impianti d’allarme. Nella speranza che tanto valga a porre un freno all’imperversare della microcriminalità.