INVIATO CITTADINO Elce. Strade chiuse… e gli esercizi abbassano le serrande

Elce. Strade chiuse, rimbocchi serrati… e gli esercizi abbassano le serrande. Accade in via Francesco Innamorati dove la moria dei negozi assume toni preoccupanti.

L’ultima chiusura in ordine di tempo riguarda il bar Malù, del quale avevamo annunciato la lusinghiera partenza.

La chiusura delle stradine a pettine che collegano via Elce di Sotto e la Conca con via Innamorati ha inferto il colpo di grazia. Tra Elce di Sopra ed Elce di Sotto c’è ormai il confine di stato! Via del Liceo, via Astorre Lupattelli… tutto bloccato.

Non c’è più pubblico. La crisi si fa sentire anche all’edicola, dal tabaccaio, dal barbiere (che ha chiuso)…

I clienti sono solo quei pochi che scendono da via Fabretti. Così non si può andare avanti.

La scuola Valentini, coi suoi lavori infiniti, l’intervento all’Università, i tanti, troppi intoppi, costituiscono ormai una iattura. Di questo passo, dicono, chiude tutto. Ma non si chiude la bocca alla protesta. Che si leva alta, insieme alla minaccia di bruciare i certificati elettorali.