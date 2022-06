INVIATO CITTADINO Elce di sopra, Elce di sotto: storia di un dialogo continuamente interrotto

Elce di sopra, Elce di sotto. Storia di un dialogo continuamente interrotto. Stavolta è chiusa via del Liceo (già del Prato). Fino a quando? Ci si chiede con preoccupazione. Né si conoscono le motivazioni di questo sbarramento.

Abbiamo già raccontato le difficoltà rappresentate dai commercianti di via Innamorati a proposito dell’eterno cantiere di via Lupattelli che impedisce il passaggio e la comunicazione con la Conca.

L’inconveniente si presenta ora poco sopra, fra via Ariodante Fabretti (prima di piazza dell’Università), e via Elce di Sotto, in prossimità tra il ristorante Rubbagalline e il Dipartimento di scienze farmaceutiche.

Transenne sopra e sotto impediscono il passaggio.

Non c’è alcuna indicazione relativa alle motivazioni che hanno indotto alla chiusura. C’è chi ipotizza che la causa sia riferibile a un pino leggermente inclinato, ma non in predicato di caduta. Sarebbe comunque buona norma indicare la causa dell’interruzione e la durata. Non si vorrebbe una situazione analoga a quella di via Lupattelli, in cui il “provvisorio” è “definitivo” da ben quattro anni.