Educazione alla legalità, Agenzia delle dogane e Ufficio scolastico regionale fanno squadra

Legalità, senso civico, consapevolezza. Sono i valori che si propongono di diffondere l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli per Toscana e Umbria e l’Ufficio scolastico regionale con il protocollo sottoscritto oggi.

Le due direzioni intendono contribuire a consolidare “quei comportamenti civici di consapevolezza e rispetto della contribuzione fiscale necessaria a finanziare i servizi erogati dallo Stato sociale, sollecitando il senso di responsabilità civile e sociale tipico della cittadinanza attiva, attraverso la conoscenza delle attività dell’Agenzia delle dogane”.

L’accordo, di durata triennale, sigla la sinergia di forze tra i funzionari Adm e i docenti dell’Ufficio scolastico regionale con al centro l’educazione alla legalità.

A sottoscrivere l’intesa erano presenti il direttore territoriale dell’Agenzia, Roberto Chiara, e il direttore dell’Usr Umbria, Sergio Repetto.

Dopo la firma il Direttore Roberto Chiara ha consegnato ufficialmente le prime quattro dispense relative al settore delle accise e dogane, che verranno messe a disposizione degli istituti superiori.

L’Agenzia ha pensato anche agli studenti più piccoli, realizzando in proprio un video destinato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in cui vengono illustrate le molteplici attività condotte non solo sul fronte della fiscalità ma anche dei controlli delle merci e della lotta alla contraffazione a tutela anche della salute pubblica, dell’applicazione della Convenzione Cites in difesa delle specie di animali e piante in via d’estinzione, nonché gli impegni che Adm sta portando avanti in campo sociale.

Sul tavolo l’ipotesi di una prossima pubblicazione destinata agli ospiti delle case di reclusione umbre che partecipano a percorsi didattici.

“Esprimo soddisfazione per la firma del Protocollo che rappresenta un atto fondamentale congiuntamente ad altri atti giuridici e pedagogici, per diffondere nelle scuole dell’Umbria i valori della legalità in generale e più in particolare di conoscenza della normativa fiscale e di contrasto alla contraffazione. Aggiungo che il Protocollo presenta una peculiarità che lo rende particolarmente utile, ovvero la modulazione degli interventi presso le scuole secondo il grado. Per questo ringrazio sentitamente il direttore dell’Adm Roberto Chiara per l’attenzione e l’opportunità, e il personale delle Dogane e dell’Usr Umbria che ha reso possibile la stesura del Protocollo e ne renderà concreta l’attuazione” ha commentato il direttore Repetto.

“Sono particolarmente soddisfatto del raggiungimento di questo ambizioso obiettivo e ringrazio il direttore dell’USR per la collaborazione e l’attenzione che ci ha dimostrato” ha sottolineato il direttore Chiara. “È il primo Protocollo in Italia che Adn conclude con un Usr, una innovazione, sotto il profilo degli accordi, che consente di avvicinare la realtà scolastica regionale alla nostra Agenzia. Ringrazio il nostro team - composto da 4 funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Perugia e 1 funzionario dell’Ufficio delle Dogane di Terni - che ha ideato e realizzato questi primi materiali didattici che saranno di sicuro interesse sia per gli insegnanti, sia per i nostri giovani studenti. È nostra intenzione proseguire con altre iniziative che definiremo insieme all’USR già nei prossimi mesi. Con la stipula del Protocollo i nostri funzionari saranno inoltre a disposizione degli istituti dell’Umbria per eventuali lezioni di approfondimento. Il mio sincero augurio di buon lavoro ai docenti e studenti dell’Umbria, molti dei quali abbiamo avuto modo di conoscere negli ultimi due anni in occasione dei nostri stand espositivi, a dimostrazione dell’attenzione e partecipazione ai temi della legalità”.