Edilizia pubblica, l'Ater mette in vendita oltre 730 alloggi a prezzi tagliati fino al 40%

L'Ater mette in vendita 732 alloggi (513 in provincia di Perugia e 219 in provincia di Terni) con una stima di incassi per 28 milioni e mezzo di euro da reinvestire in nuove costruzioni.

La proposta presentata dall’Ater alla giunta regionale dell'Umbria riguarda alloggi non più funzionali alla locazione a causa della loro ubicazione o per mancanza di domanda o per particolare onerosità dei costi di gestione o di manutenzione o di riadattamento. La gran parte di questi è stata costruita tra il 1950 e i primi anni ’80 del secolo scorso.

Una proposta che va incontro alle numerose richieste di locatari che vorrebbero acquistare l’alloggio di edilizia residenziale sociale in cui abitano. Agli assegnatari degli alloggi è riconosciuto il diritto di prelazione sull’acquisto e sono previsti anche consistenti vantaggi economici, grazie a una riduzione del prezzo del 30% dell’abitazione rispetto al valore di mercato. Inoltre, qualora tutti gli assegnatari degli alloggi di un medesimo fabbricato effettuino l’acquisto, potranno beneficiare di una ulteriore riduzione del 10% del prezzo di alienazione.

Tutti i proventi delle alienazioni saranno impiegati nella riqualificazione, rigenerazione e incremento degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.

La maggior parte dei 732 alloggi messi in vendita è ubicata nei comuni ad alta tensione abitativa; in particolare, sono 172 a Terni, 156 a Perugia, 95 a Città di Castello, 76 a Foligno, 14 a Spoleto, 13 a Gubbio, 10 a Orvieto, 9 a Umbertide, 6 ad Amelia, 6 a Todi e 1 a Corciano.

Il Programma di vendita ha validità fino al 31 dicembre 2024 e potrà essere modificato e integrato sulla base di eventuali ulteriori proposte successive.